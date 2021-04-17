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Россия и наследие Фиделя: эксперт о том, что ждет Кубу после отставки Рауля Кастро
Prt Scr twitter.com  /  @EmbaCubaUS
Весь мир

Россия и наследие Фиделя: эксперт о том, что ждет Кубу после отставки Рауля Кастро

Отношения между Россией и Кубой буду усиливаться в лучшую сторону.

Гавана, 17 апреля. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил о том, что он уходит со своего поста. Об этом решении 89-летний политический деятель рассказал на открытии VIII съезда коммунистов. Сообщение появилось в официальной газете партии Granma.

«Не сомневайтесь, пока я жив, я буду готов c ногой в стремени защищать Родину, революцию и социализм. Я буду продолжать воевать как еще один революционный боец, готовый нести свою ношу до конца жизни», — заявил Кастро.

По информации кубинских СМИ, освободившийся пост займет президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Младший брат революционера Фиделя Кастро родился 3 июня 1931 года в селении Биран провинции Орьенте. С 1953 года начал сотрудничать с Народно-социалистической партией и в этом же году принял участие в вооруженном нападении на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. За это его арестовали и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 1955 году Рауль Кастро был освобожден по амнистии. С февраля 1958 года он начал командовать частью повстанческой армии.

В феврале 1959 года Рауль Кастро стал главнокомандующим вооруженными силами Кубы. В июле 2006 года Фидель Кастро в связи с ухудшением здоровья передает младшему брату свои полномочия главы государства и лидера Коммунистической партии.

Рауль за годы своего правления отметился сближением с США, вхождением в мировое рыночное пространство, а также налаживаем сельского хозяйства и помощи частному бизнесу. Уход Кастро-младшего означает конец эпохи Кастро, которая была в стране с революции 1959 года.

Как при Фиделе

Отставка Рауля Кастро была ожидаема, он сам говорил о ней несколько лет назад, рассказал в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей профессор кафедры американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец. По словам эксперта, «смена поколений в кубинском руководстве» готовилась заранее, потому что кубинцы не хотели повторять «гонку на лафетах», которая была в 80-х годах в Советском Союзе.

«Произошла историческая смена поколений. Можно сказать, что на этом съезде Компартии к власти приходит поколение людей, родившихся после революции. Это поколение аппаратчиков, прошедших по иерархической линии партийного руководства. И логично что сейчас должность займет Мигель Диас-Канель. Интрига состоит в том, будет ли он совмещать пост первого секретаря партии с постом президента, или не будет, и произойдет разделение этих постов. Вторая интрига в том, как будут позиционироваться вот эти ветераны революционного движения. Будут ли они введены в политбюро чисто символически, или будет создан какой-то орган. Будет ли создан для Рауля Кастро пост председателя партии», — рассказал Хейфец.

Что касается изменений на Кубе после ухода Кастро-младшего, то, по мнению американиста, они «уже идут». В этом плане существующая политика напоминает то, что происходило в стране в первые годы правления Фиделя Кастро.

Доктор исторических наук Лазарь Хейфец
iberorus.com  / Центр ибероамериканских исследований

«Можно констатировать, что изменился стиль руководства. Президент, премьер-министр, члены Политбюро ездят по стране. Это стиль Фиделя Кастро в первые его годы управления страной: постоянные встречи с какими-то коллективами трудящихся, постоянное обсуждение социально-экономических проблем — зачастую в прямом эфире. Это резкий поворот. Потом у них целый комплекс преобразований, как бы небольших. Например, разрешено продавать жилье, автомобили, мобильные телефон. Это шаги к большей открытости и свободе», — заявил американист.

Отношения с Россией в том виде, в котором они есть сейчас, никуда не денутся, считает Хейфец. Но и восстановить то, что было при Советском союзе, не получится.

«То, что между Россией и Кубой устойчивые товарищеские отношения — это очевидно, и они по возможности будут усиливаться, есть проекты по модернизации кубинских железных дорог и по сотрудничеству в области туризма», — заключил эксперт.

россия куба рауль кастро
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