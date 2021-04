Россия и наследие Фиделя: эксперт о том, что ждет Кубу после отставки Рауля Кастро

Гавана, 17 апреля. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил о том, что он уходит со своего поста. Об этом решении 89-летний политический деятель рассказал на открытии VIII съезда коммунистов. Сообщение появилось в официальной газете партии Granma.

По информации кубинских СМИ, освободившийся пост займет президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Castro confirms he is passing Cuban Communist Party leadership to new generation



