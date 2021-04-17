Теннисист Рублев сыграет в финале турнира в Монте-Карло

Монако, 17 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло, одолев в полуфинале норвежца Каспера Рууда.

Игра 1/2 финала завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. В четвертьфинале Андрей Рублев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:2, 4:6, 6:2).

В матче за главный трофей российский теннисист встретится с греком Стефаносом Циципасом. Второй полуфинал завершился победой греческого теннисиста над британцем Даниэлем Эвансом со счетом 6:2, 6:1.

Решающий матч турнира состоится уже завтра. По данным на официальном сайте ATP, поединок начнется в 11:00 по московскому времени.