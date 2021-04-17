Рост цен на промтовары зафиксирован в России

Москва, 17 апреля. Росстат сообщил о повышении цен на промышленные товары на 3,6% в марте.

Федеральная служба государственной статистики отчиталась о динамике цен на товары промышленной категории. Согласно статистике, их стоимость в марте выросла на 3,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рост в сравнении с мартом предыдущего года достиг 16%. Цены промышленных производителей в период с января по март текущего года возросли на 10,8%. При этом, повышение стоимости нефтяных битумов составило от 31,8% до 47,7%, сжиженные пропан и бутан подорожали на 25,1%, а судовое топливо стало стоить дороже на 17,8%.

Самый стремительный рост зафиксирован в секторе угледобычи, он составил 10,6%. Наиболее серьезный годовой прирост затронул сферу нефтедобычи, добычи природного газа. Ранее Росстат понижал свою оценку годовых темпов роста промышленного производства в феврале до значения в 2,3%. Фактический прирост в марте достиг 1,1%.

Ведомство также фиксировало снижение объемов производства сжиженного природного газа на территории Российской Федерации в период с января по февраль 2021 года.