Принца Филиппа похоронили в Виндзоре

Лондон, 17 апреля. Герцога Эдинбургского Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия. Церемония состоялась в Виндзорском замке, резиденции британских монархов.

Трансляцию похорон принца-консорта ведут основные британские телеканалы. Траурная процессия завершилась минутой молчания, объявленной в связи со смертью герцога.

Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. В браке с королевой Елизаветой II он пробыл 73 года. У них четверо детей, восемь внуков и десять правнуков, вскоре должен появиться на свет 11-й.

Британцы по всей стране скорбят в связи со смертью принца. Так, улицы вокруг Букингемского дворца, основной резиденции королевской семьи, перекрыты. Граждане несут цветы, игнорируя стребования полицейских в связи с пандемией коронавируса.