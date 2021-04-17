Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:04
Экономика
Пострадавшие от заморозков французские фермеры получат от властей 1 млрд евро
18:03
Общество
В Амурской области спасли заблудившуюся косулю
18:03
Общество
Иммунолог развеял миф о влиянии вакцинации на репродуктивную функцию
18:02
Политика
Украина выразила протест после задержания консула Сосонюка в Петербурге
18:01
Происшествия
Задержание украинского дипломата в Петербурге сняли на видео
18:00
Экономика
Озвучен прогноз по динамике цен на минеральные удобрения
17:58
Общество
Презентация новой формы сборной России обернулась бурным спором в немецких СМИ
17:57
Происшествия
Магазин полыхает на 70 «квадратах» на юго-западе Москвы
17:54
Спорт
Теннисист Рублев сыграет в финале турнира в Монте-Карло
17:54
Экономика
Рост цен на промтовары зафиксирован в России
17:51
Общество
Принца Филиппа похоронили в Виндзоре
17:51
Общество
Меган Маркл следит за похоронами принца Филиппа из дома в Калифорнии
17:41
Экономика
Компании РФ с высокой долей госучастия смогут импортировать льготный сахар
17:40
Происшествия
Генерала камбоджийской полиции отправили в отставку из-за вечеринки во время карантина
17:39
Новороссия
Донбасс сегодня: ГУР начинает «Охоту на кролика», ВСУ накрывают Донецк артиллерией
17:37
Общество
Евгений Попов: Необходимо запретить изменение статуса особо охраняемых территорий
17:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов с кулаками набросился на пристававшего к Ксении Собчак поклонника
17:30
Общество
В «гламурном кемпинге» Дмитрия Нагиева опровергли новость о закрытии
17:29
Общество
Ярославские танцоры вытащили из реки тонувшего пса
17:23
Общество
Сеть современных экоотелей появится в Енисейской Сибири
Все новости
Меган Маркл следит за похоронами принца Филиппа из дома в Калифорнии
Global Look Press  /  Cnn/Keystone Press Agency
Общество

Меган Маркл следит за похоронами принца Филиппа из дома в Калифорнии

Жена принца Гарри Меган Маркл следит за церемонией прощания с мужем британской королевы Елизаветы II, принцем Филиппом, из своего дома в Калифорнии.

Лос-Анджелес, 17 апреля. Жена принца Гарри Меган Маркл следит за церемонией прощания с мужем британской королевы Елизаветы II, принцем Филиппом, из своего дома в Калифорнии.

Герцогиня Сассекская очень хотела попрощаться с супругом королевы, но не смогла лететь через океан из-за беременности. Принц Гарри оставил жену в Калифорнии и после смерти деда прибыл в Великобританию один. Однако Меган Маркл не обошла похороны принца Филиппа вниманием.

«Она наблюдает из дома, поскольку надеялась, что сможет приехать, но на данном сроке беременности ее врач не разрешил ей лететь», — сообщил CNN представитель герцога и герцогини Сассекских.

cnn.com  / Prt Scr / WATCH LIVE The funeral of Prince Philip

Принц Гарри и его супруга объявили об отказе от королевских привилегий в начале 2020 года. Они переехали из Великобритании в Канаду, а оттуда перебрались в США. Источники британской прессы говорили, что Маркл якобы не полетела на похороны не из-за запрета врача. По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская не хотела привлекать к себе внимание после скандального интервью Опре Уинфри.

Принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. После смерти мужа Елизаветы II в Великобритании объявили восьмидневный траур, который завершится после похорон. Когда стало известно о смерти герцога Эдинбургского, Меган Маркл почтила его память архивными фото в соцсети.

похороны принц филипп маркл
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Новости партнеров
Все новости / Общество / Меган Маркл следит за похоронами принца Филиппа из дома в Калифорнии
Рейтинг@Mail.ru