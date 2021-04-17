Меган Маркл следит за похоронами принца Филиппа из дома в Калифорнии

Лос-Анджелес, 17 апреля. Жена принца Гарри Меган Маркл следит за церемонией прощания с мужем британской королевы Елизаветы II, принцем Филиппом, из своего дома в Калифорнии.

Герцогиня Сассекская очень хотела попрощаться с супругом королевы, но не смогла лететь через океан из-за беременности. Принц Гарри оставил жену в Калифорнии и после смерти деда прибыл в Великобританию один. Однако Меган Маркл не обошла похороны принца Филиппа вниманием.

«Она наблюдает из дома, поскольку надеялась, что сможет приехать, но на данном сроке беременности ее врач не разрешил ей лететь», — сообщил CNN представитель герцога и герцогини Сассекских.

cnn.com / Prt Scr / WATCH LIVE The funeral of Prince Philip

Принц Гарри и его супруга объявили об отказе от королевских привилегий в начале 2020 года. Они переехали из Великобритании в Канаду, а оттуда перебрались в США. Источники британской прессы говорили, что Маркл якобы не полетела на похороны не из-за запрета врача. По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская не хотела привлекать к себе внимание после скандального интервью Опре Уинфри.

Принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. После смерти мужа Елизаветы II в Великобритании объявили восьмидневный траур, который завершится после похорон. Когда стало известно о смерти герцога Эдинбургского, Меган Маркл почтила его память архивными фото в соцсети.