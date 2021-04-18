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Как Майкл Бом обрусел и стал говорить поговорками
Pr Scr youtube.com  /  Первый канал
Общество

Как Майкл Бом обрусел и стал говорить поговорками

Американский журналист предпочел использовать русскую поговорку, комментируя вопрос репарации североамериканских индейцев.

Москва, 18 апреля. Не секрет, что американец Майкл Бом является завсегдатаем российских политических программ. Его так часто приглашают в студии различных шоу Первого канала, «России-1» и НТВ, что он вполне справедливо может называться их постояльцем. Бома зовут, когда дискуссия прямо или косвенно затрагивает США. Один из последних выпусков ток-шоу «Время покажет» не стал исключением. Принимая в нем участие, американец показал всем, насколько он обрусел за время пребывания в России, пишет «ПолитПазл».

Темой выпуска стала актуальная на сегодня американская повестка, связанная с выплатами компенсаций афроамериканцам, предков которых ущемляли сотни лет назад. Интерес к этой теме вырос благодаря событиям лета 2020 года, когда полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда. Массовые беспорядки, произошедшие после этого, вынудили власти некоторых штатов принять решение о выделении каждому американцу с темным цветом кожи 25 тысяч долларов на покупку или ремонт дома.

Гости телешоу «Время покажет» обратили внимание, что при этом американское руководство не выделило ни цента коренному населению — североамериканским индейцам. Телеведущий Андрей Норкин напомнил об СССР, где существовала аналогичная программа помощи населению. Народы Севера всегда получали определенные преференции. Норкин при этом указал, что помощь была оказана целым народам, а не отдельным группам лиц. Когда же очередь дошла до Майкла Бома, он пытался парировать несвойственной ему русской пословицей.

«Сейчас говорить о репарациях — хороша ложка к обеду, а так уже много лет прошло», — указал он.

Майкл Бом в этот раз был мудрее. Четыре с половиной года назад, когда речь зашла о геноциде индейцев на территории США, он сообщил о русских колонизаторах, которые участвовали в геноциде коренного населения Северной Америки. По его данным, есть 200 подтвержденных смертей индейцев, населявших Аляску. Это, по словам Бома, произошло во время одного из наиболее крупных восстаний.

Американец догадался не поднимать эту тему и отделался поговоркой. Судя по всему, Майкл Бом окончательно обрусел.

Ранее Майкл Бом рассказывал, почему американцы не станут воевать с Россией.
 

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