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Компании РФ с высокой долей госучастия смогут импортировать льготный сахар
Global Look Press  /  Paul Williams - Funkystock
Экономика

Компании РФ с высокой долей госучастия смогут импортировать льготный сахар

Льготный сахар может появиться в России в результате ввоза компаниями, доля государства в которых составляет не менее 50%.

Москва, 17 апреля. Льготный сахар может появиться в России в результате ввоза компаниями, доля государства в которых составляет не менее 50%.

Министерство сельского хозяйства выступило с инициативой о субсидировании импорта сахара для компаний, как минимум 50% которых принадлежат государству. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации сахара белого в срок до 31 августа 2021 года включительно в рамках предельного объема 350 тыс. тонн, организация или компания, входящая в одну группу лиц с этой организацией, представляет в письменном виде в министерство заявление. Заявитель должен соответствовать следующим критериям: <…> участие Российской Федерации в уставном капитале заявителя в доле не менее 50%», — указывается в тексте проекта.

Среди других условий участия в проекте — опыт в продажах сельхозпродукции, а также продукции переработки на российском рынке, проводимой на торгах с 2015 по 2020 годы. Еще одним критерием выступает наличие опыта проведения международных торговых операций с сельхозтоварами также с 2015 по 2020 годы.

Сахар сейчас является одной из наиболее обсуждаемых тем в связи с правительственной работой по сдерживанию стремительного роста cтоимости продуктов на прилавках российских магазинов.

минсельхоз государственное участие ввоз льготного сахара
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