Генерала камбоджийской полиции отправили в отставку из-за вечеринки во время карантина

Пномпень, 17 апреля. Заместителя начальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи, генерал-майора Онг Чантхуок уволили со службы из-за организации вечеринки в условиях карантина.

Полицейские задержали генерала вместе с двумя другими организаторами. Бывшего замначальника полиции отправили в отставку за организацию вечеринки с танцами и алкоголем во время карантинных ограничений в стране, говорится в указе короля страны Нородома Сиамони.

Дело генерала направили на рассмотрение в муниципальный суд Пномпеня. Премьер-министр также направил королю запрос о лишении генерала звания и призвал суд назначить максимальную меру наказания.

Похожий случай произошел в Латвии, сообщал ФАН. Внешнеполитическое ведомство страны выразило протест военному атташе посольства РФ Руслану Ушакову из-за информации о его участии в вечеринке во время карантина на фоне COVID-19.