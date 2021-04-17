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Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
sofiarotaru.com  /  София Ротару
Шоу-бизнес

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес

ФАН составил топ отечественных звезд, которые потеряли многообещающие бизнес-проекты.

Звезды шоу-бизнеса зачастую на волне успеха вкладывают баснословные средства в открытие собственного бизнеса. Их можно понять — свое дело приносит гордость и удовлетворение жизнью. Однако не любой бизнес, связанный с громким именем, способен выжить и процветать, особенно в нынешних ковидных реалиях.

Топ «прогоревших» на собственном бизнесе российских звезд — в материале ФАН.

София Ротару

В 2009 году певица открыла бутик-отель «Villa Sofia» в самом туристическом месте солнечной Ялты. Место получилось люксовым: стоимость самого дешевого номера составляла 16 тысяч рублей в сутки. Высокий ценник не сделал отель популярным, и в 2019 году он был закрыт на реновацию. Пандемия тоже внесла свою лепту — элегантный комплекс выставили на продажу, однако в открытых источниках информации об этом нет. Новому владельцу еще предстоит доказать свою финансовую состоятельность, ведь заявленная стоимость «Villa Sofia» составляет 25 миллионов евро.

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Гарик Харламов

У известного юмориста рушатся не только браки, но и бизнес-проекты. Так, открытое в 2017 году «Креативное агентство Бульдог» было закрыто налоговой службой после проверки. Оказалось, что дохода — заработков от рекламы — у компании не было, поэтому взносов в Пенсионный фонд она не платила, а дебиторская задолженность значительно превышала активы. Ранее комик пытался зарабатывать на продаже одежды, но футболки по завышенным ценам от Bulldog moda мало кому были интересны. Та же участь постигла и бренд детской одежды Bulldog kids — неоригинальный товар по высоким ценам никто не спешил раскупать.

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
instagram.com  / @garikkharlamov

Михаил Галустян

Еще один комик понес финансовые потери, которых не ждал. После 9 лет работы его организация по кинопроизводству «Топ Фильм Комедия», не выдержав конкуренции на рынке, перестала существовать. А следом за ней исчезла и фирма «Вайзерлайф», которая собиралась представить миру мобильное приложение с аватарами российских звезд шоу-бизнеса. Бета-версию за день скачали 15 тысяч человек, однако это не помогло Галустяну потянуть расходы компании, и ее пришлось закрыть.

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Стас Костюшкин

Ресторанный бизнес, окутанный гламурным флером, манит многих знаменитостей. Певец пошел оригинальным путем, открыв на территории аэропорта Шереметьево креативное кафе Smoke Room. Особенностью заведения было то, что в нем было разрешено курить, хотя во всем здании это запрещено. Мощные вытяжки и современное оборудование — посетители кафе явно не мешали гостям аэропорта дымом. Однако вмешался закон о полном запрете на курение в общественных местах, и идея Костюшкина «сгорела» за 4 миллиона рублей.

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Наташа Королева и Сергей Глушко

Пандемия коронавируса больно ударила по звездной семье: они лишились не только концертов, но и бизнеса. Запущенные в 2009 году салоны красоты, предлагающие парикмахерские, косметологические и SPA-услуги, не выдержали жестких ограничений. Но если места красоты были более или менее популярны, то фитнес-клуб, открытый четой в 2015 году, был местом спорным. Большая арендная плата и оригинальные правила посещения повлияли на то, что бизнес «сгорел» еще до начала пандемии.

Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Ранее ФАН писал, что в кемпинговой компании Дмитрия Нагиева опровергли новость о закрытии бизнеса. 

бизнес звезды скандалы
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