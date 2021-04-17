Константин Богомолов с кулаками набросился на пристававшего к Ксении Собчак поклонника

Москва, 17 апреля. Режиссер Константин Богомолов заступился за свою супругу, журналистку и телеведущую Ксению Собчак, к которой приставал назойливый поклонник.

Светская львица пришла вместе с мужем в кинотеатр, планируя отдохнуть, но столкнулась с неприятной ситуацией. «Блондинке в шоколаде» начал докучать некий мужчина, который вел себя довольно нагло. Богомолов встал на защиту жены и набросился на незнакомца с кулаками.

Режиссер отталкивал мужчину к краю лестницы и тыкал в его грудь пальцем. По словам Богомолова, поклонник позволил себе потрогать Собчак без ее желания.

«Он руки распускает. Сумасшедшие люди бывают!» — возмутился муж светской львицы в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

НТВ / Prt Scr / ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ

Незнакомец оказался настолько приставучим, что Собчак даже пришлось позвать охрану кинотеатра. Богомолов, по его словам, был готов встать грудью на защиту жены. Режиссер утверждает, что драться за супругу ему еще не приходилось. При этом поклонники до сих пор помнят распространившееся в Сети видео, на котором муж Собчак выясняет отношения с ее экс-супругом, актером Максимом Виторганом.

Богомолов и Собчак поженились осенью 2019 года. По мнению балерины Анастасии Волочковой, звездная пара не продержится долго и скоро разведется. Свадьбу ведущей и режиссера артистка назвала «дешевой показухой».