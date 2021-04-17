ЛНР итоги 12–17 апреля: ВСУ нарушают перемирие, в Луганске прошла акция «Аллея Славы»

Луганск, 17 апреля. Народная милиция ЛНР завершила первый набор на обязательное обучение военным специальностям. В Луганске высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

ВСУ почти 30 раз за неделю нарушили перемирие

Украинские силовики 29 раз за неделю нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми населенных пунктов. В результате один военнослужащий ЛНР погиб.

В республике выдан 200-тысячный российский паспорт

Количество жителей Луганской Народной Республики, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 200 тысяч. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил уверенность, что в скором времени число жителей республик Донбасса с российскими паспортами превысит полмиллиона человек.

В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

В республике прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв украинской агрессии. Представители власти и общественных организаций почтили память мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Участники мероприятий возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим», установленному на месте массового захоронения жителей Луганска в 2014 году, и другим памятным знакам. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем обращении отметил, что за семь лет жертвами конфликта в Донбассе стали более двух тысяч жителей республики, в том числе 35 детей.

Федеральное агентство новостей /

Жители Луганска присоединились к международной акции «Сад памяти»

Жители ЛНР присоединились к международной акции «Сад памяти» и в рамках республиканской акции «Аллея Славы» высадили в Луганске более 30 скандинавских рябин. В мероприятии приняли участие школьники, общественники и предприниматели города. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В 2020 году участники данной международной акции высадили 27 млн деревьев в разных странах в память о 27 миллионах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что по всей земле помнят наших ветеранов. Помнят тех людей, которые освобождали весь мир от фашизма. Без ветеранов эта акция, я думаю, прошла бы немножко не так. Для ребят сегодня очень важно слышать слова ветеранов, как они воевали, защищали Родину. Я думаю, ребята будут вспоминать, что они сажали это дерево вместе с ветеранами», — рассказала депутат Народного совета ЛНР, директор Луганской специализированной школы №5 имени Владимира Даля Ирина Андрух.

В ЛНР завершился первый отбор на обязательное обучение военным специальностям

Народная милиция ЛНР в пятницу завершила первый набор из 200 человек на обязательное обучение военным специальностям. Желающих было около 4000 человек. В течение полугода добровольцы пройдут курс по огневой, медицинской и тактической подготовке, освоят навыки выживания в экстремальных условиях, управления военной и специальной техникой, примут участие в различных учениях в составе подразделений Народной милиции на полигонах.

Федеральное агентство новостей /