Ярославские танцоры вытащили из реки тонувшего пса

Ярославль, 17 апреля. Молодые артисты шоу-балета «ЮТА» из Ярославля спасли собаку, которая упала в ледяную Волгу. Животное прыгнуло за птицами, но выбраться не смогло.

Инцидент произошел на Волжской набережной у речного вокзала. По словам артистов, они готовились к отъезду на выступление в Москву, поэтому договорились встретиться с компанией там. В какой-то момент один из молодых людей заметил, как в реке против течения и в куче мусора плывет собака и никак не может выйти на берег. Тогда юноши собрались вместе и спустя несколько секунд вытащили животное.

Предположительно, пес гнался за утками и из-за огромного количества мусора в воде не понял, как оказался в реке. Несмотря на теплую погоду в городе, вода в реке все равно остается холодной. Вероятно, если бы молодые люди не пришли на помощь, собака бы погибла.

Ранее ФАН сообщал, что челябинские спасатели вытащили на берег попавшего в полынью теленка. Он гулял вместе с коровой и в какой-то момент под ним провалился лед.