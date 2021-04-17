Сеть современных экоотелей появится в Енисейской Сибири

Красноярск, 17 апреля. Три региона Енисейской Сибири оборудуют сетью экоотелей. Они появятся в Красноярском крае, Туве и Хакасии, об этом стало известно в ходе Красноярского экономического форума.

Подписание соответствующего соглашения поддержали следующие организации: Корпорация развития Енисейской Сибири, Агентство по туризму Красноярского края, министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва и компания «Национальные экоотели Эссет менеджмент».

Уникальность природы трех регионов можно использовать как для развития внутреннего туризма, так и для привлечения иностранных путешественников. Руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина отметила, что 2020 год продемонстрировал интерес жителей нашей страны к путешествиям по территории России. Основной целью развития внутреннего туризма должно стать формирование устойчивого спроса в регионы страны. Для этого необходимо развивать инфраструктуру.

Ранее сообщалось о возможностях российских пенсионеров сэкономить на путешествии в Крым. Специалисты заявили о существовании туристического кешбэка и различных льготных условиях.