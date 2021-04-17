Самарский мотоциклист протаранил две легковушки в пробке

Самара, 17 апреля. Водитель мотоцикла Kawasaki устроил массовую аварию на Ново-Садовой улице. При этом он получил травмы и был госпитализирован.

Мотоциклист двигался в плотном потоке машин в сторону «Современника» и задел сразу два автомобиля —Daewoo Nexia и ВАЗ-21099, которая стояла на месте, сообщили в региональном УМВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно травмировался только водитель байка, его на скорой отвезли в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции. По предварительным данным, байкер был трезвый и ехал в защитном шлеме.

Похожая авария случилась в Москве. Мотоциклист не заметил, как Volvo начал отъезжать от бордюра и врезался в машину. В результате мужчина получил переломы ног, сообщал ФАН.