Стали известны подробности гибели ребенка после нападения стаи бродячих псов в Башкирии

Уфа, 17 апреля. Компания, занимающаяся отловом бездомных животных в Учалинском районе, где погиб ребенок, заключила контракт с администрацией в июле 2020 года, передает источник ФАН.

Поставщиком услуг выступило крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное на некоего Рушана Гарипова. Из районного бюджета он получил свыше 330 тыс. рублей для выполнения обязательств по контролю за беспризорными животными. Таким образом, КФХ может стать фигурантом дела о гибели четырехлетнего малыша, которого растерзала стая бродячих псов.

Инцидент произошел возле дома, где проживает семья погибшего, сообщало Федеральное агентство новостей. Собаки загрызли мальчика, от полученных травм он скончался на месте. По факту случившегося инициирована проверка. Кроме того, правоохранители в ближайшее время дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.