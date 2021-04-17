Певицу Екатерину Шаврину заподозрили в интимной связи с Дербеневым

Москва, 17 апреля. Певица Екатерина Шаврина случайно спровоцировала подозрения в романтической связи с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым.

Исполнительницу пригласили на съемки нового выпуска шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». В студии Первого канала гости обсуждали творчество Дербенева, и ведущий попросил Шаврину рассказать о поэте-песеннике. Певица ответила пространной фразой, назвав Дербенева замечательным поэтом и отметив, что они очень дружили.

Гости студии и ведущий были удивлены таким коротким ответом. Галкин подчеркнул, что нежелание раскрывать подробности может вызвать у зрителей лишние вопросы. Присутствовавшая в студии вдова Дербенева Вера в шутку сделала вид, что подозревает Шаврину в интимной связи с мужем.

«На детектор лжи вызову! Предлагал ли он вам интим?» — поинтересовалась супруга поэта-песенника. «Мало ли кто предлагал, я разве считаю. Нет, такого не было», — успокоила женщину Шаврина.

Первый канал / Prt Scr / СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

После этой беседы слово взяла певица Маша Распутина. Она заверила присутствующих, что измен со стороны Дербенева быть не могло, так как он являлся духовным человеком.

Поэт-песенник скончался в 1995 году от рака желудка на 65-м году жизни. Дербенева вышла за него замуж, когда ей было 22 года, и была рядом с поэтом до самой его смерти. В программе Галкина она также раскрыла подробности супружеской жизни.