В театре им. Маяковского назвали Светлану Немоляеву национальным достоянием

Российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает свой 84-й день рождения 18 апреля. На ее счету более сотни ролей в кино и около 50 спектаклей, каждый из которых поставлен на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Более 60 лет Немоляева служит в театре, отдавая всю себя профессии актера. Коллега по сцене, артистка театра и кино Ольга Прокофьева рассказала ФАН, почему Светлану Владимировну в театре считают национальным достоянием.

«Светлана Владимировна — это наше национальное достояние. Какую жизнь она прожила в театре, какие исполнила роли — это достойно уважения и похвал! У меня вызывает восхищение ее отношение к профессии актера, ее трепетность», — сказала Ольга Прокофьева.

Семья Светланы Владимировны продолжает театральную династию, они настолько увлечены любимым делом, что, кажется, говорят лишь о театре и о высоком, отметила актриса.

«Светлана Владимировна недавно выпустила премьеру «Как важно быть серьезным», где она молода, хороша, остроумна. Смотришь на нее и понимаешь, что именно так нужно в профессии существовать, жить и служить ей», — добавила собеседница ФАН.

Ольга Прокофьева призналась, что каждая возможность пообщаться с Немоляевой — это большая радость. По ее словам, исполнить роль Светланы Немоляевой в спектакле «Кант», когда актриса приболела, было для нее большой ответственностью и почтением.