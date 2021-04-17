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Зарубежные ученые нашли доказательства добычи меда 3500 лет назад
pixabay.com  /  PollyDot
Наука

Зарубежные ученые нашли доказательства добычи меда 3500 лет назад

Люди, которые проживали на территории Западной Африки, могли добывать мед еще 3500 лет назад. К таким выводам пришла международная группа ученых.

Бристоль, 17 апреля. Люди, которые проживали на территории Западной Африки, могли добывать мед еще 3500 лет назад. К таким выводам пришла международная группа ученых.

Исследователи считают, что в древности мед считался весьма ценным лакомством, а люди умели его добывать. Об этом говорит наскальная живопись, которая появилась от 40 тыс. до 80 тыс. лет назад. Группа ученых во главе с Бристольским университетом вместе с коллегами из Университета Гете во Франкфурте проанализировали обломки древнейших черепков из центральной нигерийской культуры Нок.

Династия Нок проживала на территории Нигерии с 1000-900 года до нашей эры по 300-200 год нашей эры. Результаты исследования доказали, что около 30% посуды использовалось для хранения пчелиного воска. Это доказывает, что добыча меда производилась 3500 лет назад.

Ранее сообщалось о пользе меда из дерева манука. Британский диетолог Кристин Бейли заявила, что он обладает уникальными лечебными свойствами. Продукт может быть полезен для предупреждения ряда различных заболеваний.

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