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Аналитики назвали наиболее устойчивые сферы бизнеса в РФ во время пандемии
pixabay.com
Экономика

Аналитики назвали наиболее устойчивые сферы бизнеса в РФ во время пандемии

Наиболее устойчивыми сферами бизнеса во время пандемии оказались добыча металлических руд и строительство инженерных сооружений, сделали вывод аналитики проекта API.Контр.Фокус.

Москва, 17 апреля. Наиболее устойчивыми сферами бизнеса во время пандемии оказались добыча металлических руд и строительство инженерных сооружений, сделали вывод аналитики проекта API.Контр.Фокус.

По их данным, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этих сферах за последний год выросло на 8% и 1% соответственно. Всего за минувший год в России число ИП сократилось на 15%, а юрлиц — на 8%, передает слова аналитиков «Российская газета».

Наибольшие потери понес игорный бизнес (-53%), гражданская авиация (-46%) и домашние хозяйства с наемными рабочими (-35%). Причем последнюю сферу деятельности указывают в качестве основной самые разные организации, от клининговых служб до фитнес-центров.

Самым пострадавшим регионом признана Кабардино-Балкария, где с апреля прошлого года закрылось 20% юрлиц и ИП. Второе место в антирейтинге занимает Чечня (-19%). За ней следуют Дагестан (-17%), Пермский край (-16%) и Астраханская область (-15%). Наилучшие показатели продемонстрировали Чукотка (-3%), Севастополь (-4%), Крым (-5%), Бурятия (-6%) и Адыгея (-7%).

Правительство России ранее одобрило поправки в Налоговый кодекс о предоставлении бизнесменам права на единый налоговый платеж. Предполагается, что мера снизит издержки и упростит уплату налогов предпринимателям.

кризис бизнес статистика регионы рф
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