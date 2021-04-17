Презентация новой формы сборной России обернулась бурным спором в немецких СМИ

Москва, 17 апреля. Накануне в российской столице состоялась презентация спортивной форменной одежды, в которой российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх 2021 года. На мероприятие обратило внимание немецкое издание Der Spiegel, посвятившее целую статью данному событию. Журналисты не скупились на тезисы для обсуждения перспектив РФ на предстоящей Олимпиаде в Токио. Обсуждение также всколыхнулось среди читателей издания, пишет «ПолитРоссия».

«Национальные цвета РФ четко различимы, а в некоторых местах даже присутствовало слово «Россия». Однако последнее в итоге так и не появится на официальной форме спортсменов во время олимпийских соревнований, которые должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа», — написано в издании.

По словам немецких журналистов, из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам не дадут нормально выступить под своим флагом и гимном. Но, несмотря на правила, на презентации новой экипировки перед зрителями был развеян российский флаг и исполнен государственный гимн.

Читатели немецких СМИ в комментариях к статье активно спорили из-за новой формы олимпийской сборной России.

«Спортсмены будут соревноваться в Токио под аббревиатурой ROC — Russian Olympic Committee. <…> Санкции Спортивного арбитражного суда будут действовать до 16 декабря 2022 года», — прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Комментирующие разделились на два лагеря. Первая часть жестко раскритиковала решение международных комитетов за допуск российских спортсменов, другие, напротив, указали на то, что тема допинга в современном споре является весьма сомнительной.

По-прежнему остается традиционным неспортивное поведение антидопинговой организации WADA, которая регулярно официально разрешает использовать запрещенные вещества, при этом оказывая жесткое давление на российских спортсменов.

Ранее победа сборной РФ по фигурному катанию была названа хорошим знаком перед началом Олимпиады.