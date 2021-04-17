Студент-медик из США скончался спустя сутки после вакцинации Johnson&Johnson

Вашингтон, 17 апреля. Студент медицинского факультета американского Университета Цинциннати Джон Фоули скончался в общежитии в возрасте 21 года. За день до смерти он привился вакциной от COVID-19.

Тело молодого человека обнаружили соседи по студенческому общежитию. Смерть на следующий день после получения вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson показалась властям подозрительной. Департамент здравоохранения и местная служба коронера уже взяли дело под контроль и ждут результаты вскрытия молодого человека, сообщает DailyMail.

Американские власти приостановили распространение этой вакцины. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало рассказ популярного в США Instagram-блогера Уитни Райф. Она призналась зрителям в том, что многие ее коллеги получили от производителей препаратов против коронавируса рекламные предложения «на много тысяч долларов». Девушка оказалась в их числе.