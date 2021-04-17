Лолита Милявская раскрыла все правду Наталье Еприкян: «Ты склонна к паранойе»

Москва, 17 апреля. Известная российская актриса и продюсер Наталья Еприкян узнала в «ДНК-шоу», что склонна к паранойе, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Бывшая участница Клуба веселых и находчивых (московская команда «Мегаполис») и проекта Comedy Woman, где она была еще и автором, пришла в гости к Лолите Милявской.

Примечательно, что 19 апреля уроженке Тбилиси (ее семья переехала в российскую столицу в 1992 году) исполнится 43 года, и вот она сама решила сделать своеобразный подарок себе на день рождения — поговорить о генах.

Когда Лолита заявила, что подводит гостью к одному из выводов генетиков, та немного напряглась.

«Вывод не очень приятен, — сказала Милявская. — У тебя есть склонность кое к чему... Чуть больше, чем у 70% других людей (тут Еприкян выдохнула: «Ого!»)… Это касается психики».

Наталья засмеялась: «Шизофрения».

«В принципе, я тоже думаю, что отношу себя к такому же проценту людей, что и ты, — продолжила телеведущая. — Мы склонны к паранойе! Есть такое?»

Еприкян с этим согласилась.

«Да, есть такое! — ответила она. — Я очень себя накручиваю. Но я нашла способ выхода — надо развеиваться. Либо я куда-то выезжаю, либо общаюсь с людьми, с которыми можно поржать. Вот моя самая главная терапия — смеяться!»

О других результатах генетического теста «королевы российского юмора» зрители смогут узнать в ближайшем выпуске программы на телеканале «Пятница!», который выйдет вечером 18 апреля.

«ДНК-шоу» — это генетический детектив и разговор по душам с Лолитой Милявской. Звезды шоу-бизнеса сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей, чтобы обсудить результаты теста. Их ждет не просто анализ личности, но и ответы на вопросы, которые они боялись услышать, и откровения, о которых не были готовы говорить.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан и телеведущая Лариса Гузеева решили попробовать себя в новых качествах в другом шоу «Пятницы!» — «ТикТок Талант».