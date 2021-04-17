Бывший депутат Рады раскрыл доходы задержанного в Петербурге украинского консула

Киев, 17 апреля. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко поделился подробностями о задержанном в России украинском консуле Александре Сосонюке.

Как пишет бывший нардеп, задержанному в России консулу Украины 46 лет, он женат и воспитывает двух сыновей, семья живет в Ровно на северо-западе Украины. В 2020 году Сосонюк задекларировал денежные активы в размере 170 тыс. долларов. Зарплата дипломата в прошлом году составила 6 тыс. долларов, его жена заработала 9 тыс. долларов.

«Вот вам и Сосонюк, друзья! Совсем эта Рука Кремля обнаглела! Хватают честных дипломатов!» — иронизирует Журавко в Telegram-канале.

fsb.ru / ЦОС ФСБ

Бывший парламентарий интересуется, кто же все-таки в такой ситуации является агрессором и кто проводит спецоперации в чужой стране, если Сосонюка задержали с поличным сотрудники ФСБ.

«Россия должна уже относиться к украинской власти, как к врагу, но не как к соседу и братской стране», — добавил Алексей Журавко.

Ранее российское министерство иностранных дел сообщило о высылке украинского консула Сосонюка из РФ. В момент задержания спецслужбами дипломат получал закрытые сведения из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.