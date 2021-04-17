Глава Кубани оценил сотрудничество иностранных компаний с местными фермерами

Москва, 17 апреля. Сегодня с участием зарубежных инвестиций в Краснодарском крае реализуются десять проектов на 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает администрация региона.

Отмечается, что до 2020 года в крае дан старт 20 иностранным проектам с объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей. Сейчас десять из них завершены, а шесть получили государственную поддержку в виде налоговых льгот.

«Зарубежные партнеры сегодня уверенно себя чувствуют в Краснодарском крае. Иностранные компании сотрудничают с нашими малыми фермерами, используют их сырье при производстве продуктов. Это тоже важный предмет, и необходимо расширять это сотрудничество», — заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так, по данным краевых властей, «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» реализует крупный инвестпроект по комплексной модернизации и расширению производства. В Брюховецком районе возводится логистический центр. В Славянском районе строится предприятие по первичной переработке сельхозпродукции.

Промпредприятия Кубани на выставке «Иннопром» в Ташкенте заключили экспортные контракты на 13,3 млн долларов. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.