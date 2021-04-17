Валерия поблагодарила маму в свой день рождения

Москва, 17 апреля. Певица Валерия отмечает день рождения. В эту дату она опубликовала фотографию вместе с матерью, признавшись таким образом ей в любви. Валерия не скупилась на слова благодарности. Певица многим обязана Галине Николаевне, о чем и написала на своей странице в Instagram.

«Мамулька моя, день моего рождения — твой праздник. Спасибо тебе за жизнь, за веру в меня и бесконечную любовь», — призналась артистка.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина поведала, что к своему дню рождения приготовила ежегодный большой сольный концерт. В этот раз, правда, мама певицы не сможет прийти на мероприятие. Галина Николаевна недавно привилась от коронавируса и с того времени прошло еще совсем мало времени. Семья Валерии решила подстраховаться и оставить маму певицы дома.

«Сегодня вечером на концерте непривычно будет тебя не видеть в зале, но ты будешь свои флюиды мне отправлять из дома. Еще совсем мало времени прошло после прививки, выходить в люди еще опасно, но твой день рождения мы погуляем. Обещаю», — написала на своей странице певица.

Ранее свой день рождения отметил супруг певицы — Иосиф Пригожин. Певица поздравила избранника с праздником.

Пригожин недавно переболел коронавирусом.

«Спасибо, что живой! (Сегодня эта фраза точно про тебя.) Ты преодолел страшное испытание, а сделав это, бросился немедленно снова проверять себя на прочность. Ты мне сделал самый большой сюрприз из всех, что я могла ожидать. В шоу «Маска» ты удивил всю страну, но больше всех — меня», — писала Валерия в день его рождения.

Продюсер во время лечения признавался, что во время лечения перенес цитокиновый шторм. Он описал это состояние как «восемь дней ада». Его подключили к кислородному аппарату.

Ранее муж Валерии рассказал, в чем секрет идеальных отношений.