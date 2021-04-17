Российской модели запретили посещать британские бары и пабы после нападения на полицейских

Лондон, 17 апреля. 36-летней российской модели Ирине Федотовой запретили посещать все бары и ночные клубы Великобритании после того, как она напала на полицейских во время конфликта с соперницей.

Инцидент произошел еще в октябре. Федотова сильно поссорилась со своей знакомой Викторией Гончаровой. Конфликт произошел в доме Гончаровой в престижном районе Челси. Когда из-за сильного шума соседи вызвали полицейских, нетрезвая Федотова набросилась на двух стражей правопорядка.

В суде было сказано, что модель пиналась, нецензурно выражалась и пыталась укусить офицера. Ирина Федотова признала себя виновной в нападении на полицию. Женщину приговорили к общественным работам на 150 часов, запретили ходить в бары, пабы и ночные клубы на два года, а также обязали выплатить компенсацию.

Ирина Федотова не первая модель из России, которая попадает в криминальные сводки. Ранее ФАН сообщал, что Мария Сазонова пропала в Бахрейне. Девушка может находиться за пределами страны.