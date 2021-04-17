Прокуратура неоднократно штрафовала владельца рухнувшего на Кубани вертолета

Краснодар, 17 апреля. Бизнесмену, чей вертолет разбился в Северском районе, выписывали штрафы за нарушения, зафиксированные на его ликвидированном за долги предприятии.

Правоохранители уже интересовались деятельностью бизнесмена, вертолет которого разбился сегодня днем на Кубани. У прокуратуры были претензии к предыдущему предприятию мужчины, связанному с авиатехникой. Предпринимателя несколько раз штрафовали за непроведение аттестации рабочих, сообщил источник ФАН.

Ранее стало известно, что рухнувший в Северском районе Кубани Ми-2 уже попадал в происшествия. В 2013 году воздушное судно чуть не разбилось при жесткой посадке после столкновения с ЛЭП.