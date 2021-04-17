Названа предварительная версия крушения вертолета на Кубани

Краснодар, 17 апреля. Предварительной версией крушения вертолета в Краснодарском крае является человеческий фактор, сообщил источник ФАН в следствии.

Очевидцы, в свою очередь, заявляли, что сельскохозяйственное воздушное судно рухнуло, потому что зацепилось за деревья. Точную причину крушения установят специалисты.

Вертолет, распылявший удобрения над полями, упал между населенными пунктами Ильский и Северский. Пилот, находившийся на борту, погиб от травм, несовместимых с жизнью.

Сотрудники экстренных служб работают на месте трагедии. Погибшим оказался Николай Т., 1960 года рождения. По информации спасателей, вертолет совершил жесткую посадку.