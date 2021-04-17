Маша Распутина рассказала, как вдохновила Дербенева на песню «Городская сумасшедшая»

Москва, 17 апреля. Известная певица Маша Распутина поделилась историей создания своего хита «Городская сумасшедшая», написанного поэтом-песенником Леонидом Дербеневым.

Творчество автора песен, скончавшегося в 1995 году, обсудили гости шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» на Первом канале. В студии Распутина вспомнила, как вдохновила Дербенева на создание песни «Городская сумасшедшая».

«Я пришла в джинсах каких-то желтых, цыплячьего цвета, и он говорит: «Во, городская сумасшедшая!». Он мне сразу образ нарисовал, такие тоненькие косички. Дербенев мог видеть тот образ, который ты сам в себе не видишь», — рассказала певица.

Поэт сочинил для исполнительницы и другие хиты, например, «Гималаи», «Я родилась в Сибири» и «Живи, страна!». Кроме того, Распутина считает Дербенева своим духовным отцом

«Первым вложил слово «бог», Евангелие дал», — поделилась звезда.

Леонид Дербенев скончался от рака желудка, когда ему было 64 года. Поэт-песенник похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Маша Распутина в свои 56 лет не устает удивлять поклонников. Например, она демонстрировала фанатам подкаченное тело на видео в купальнике.