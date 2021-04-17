СК начал проверку после сообщения о ранении ребенка из пневматики в Дзержинске

Дзержинск, 17 апреля. Следственный комитет начал проверку после публикации СМИ о том, что малыш получил ранение из пневматического оружия во время игры на детской площадки.

По данным СУ СКР Нижегородской области, инцидент произошел на проспекте Чкалова. Пострадавший был ранен в щеку. Вид оружия, из которого был произведен выстрел, пока не установлен. Предположительно, это была пневматика. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Органы соцзащиты навестили семью, в которой мать избила 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы мягких тканей. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, сообщало РИАМО.