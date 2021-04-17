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Вдова Дербенева поразила Галкина рассказом о супружеской жизни с поэтом
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Шоу-бизнес

Вдова Дербенева поразила Галкина рассказом о супружеской жизни с поэтом

Вдова поэта-песенника Леонида Дербенева Вера в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале поделилась подробностями супружеской жизни с автором хитов.

Москва, 17 апреля. Вдова поэта-песенника Леонида Дербенева Вера в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале поделилась подробностями супружеской жизни с автором хитов.

Новый выпуск шоу был посвящен творчеству Леонида Дербенева. За свою творческую карьеру он написал песни таким именитым исполнителям советской и российской эстрады, как Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, и другим.

Жена песенника вышла за него замуж в возрасте 22 лет. Тогда Дербенев работал юристом, а супруга трудилась в институте. Несколько лет приходилось жить на зарплату Дербеневой, но когда поэт начал писать тексты песен, в их семье появились большие деньги. Вдова вспомнила, как ее обвиняли в браке по расчету. Мол, она вышла замуж только ради денег.

Брак Дербеневых был крепким, они прожили вместе 39 лет. Супруги практически не ссорились, так как у обоих были легкие характеры. Дербенева, отвечая на вопрос ведущего программы Максима Галкина, почему создала семью с безработным тогда мужчиной, заявила: нужно было рожать детей. Она добавила, что выходила замуж девушкой. Это откровение поразило Галкина.

«Я даже не рассчитывал на сенсацию в нашей программе, но то, что в ваши времена было обыденностью, сейчас это сенсация», — заметил ведущий.

В студии другой программы, «Привет, Андрей!», автор и исполнитель песен Евгений Григорьев, известный под творческим псевдонимом Жека, ранее рассказал, сколько Григорий Лепс заплатил за свой главный хит «Рюмка водки на столе».

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