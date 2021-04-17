Любимое блюдо Гитлера стоило австрийскому полицейскому 6300 евро и десяти месяцев тюрьмы

Вена, 17 апреля. Офицер австрийской полиции опубликовал в социальных сетях фотографию яичных галушек эйернокерлей, одного из любимых блюд вождя Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

Помимо фаршированных голубей вождь немецкого нацизма обожал яичные галушки. Обязательным ритуалом фюрера было поедание эйернокерлей в день рождения 20 апреля. Полицейский опубликовал фотографию блюда в социальных сетях именно 20 апреля в 2019 году, подписав: «Сегодняшний обед! Айернокерль с зеленым салатом!». Один из посетителей страницы дописал комментарий: «Для полного счастья не хватает только Блонди!».

Блонди — кличка любимой немецкой овчарки фюрера. По совокупности совпадений суд решил, что публикация фотографии и комментария была намеренной, хотя обвиняемый уверял, что ничего не знает о дне рождения Гитлера, а «Блонди» в комментариях — это разговорное название светлого пива.

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Однако несмотря на оправдания и рекомендации с работы, где у обвиняемого безупречная репутация, суд приговорил офицера к десяти месяцам в тюрьме и штрафу в 6300 евро. Также полицейского отстранили от службы.

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