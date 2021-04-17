Появились фото с места первого крушения вертолета Ми-2, рухнувшего на Кубани

Краснодар, 17 апреля. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фото с места первого авиационного происшествия, в которое попал рухнувший вертолет Ми-2.

Инцидент произошел в 2013 году, тогда летательный аппарат находился на балансе у компании «Трансхимавиа», принадлежащей Виталию Малиевскому. Пилот, неподготовленный к полету, зацепился лопастями за опоры ЛЭП. В итоге воздушное судно совершило жесткую посадку и повалилось на бок.

mak-iac.org / prt scr/ Межгосударственный Авиационный Комите

Сельскохозяйственный вертолет вновь рухнул сегодня, 17 апреля, между поселками Ильский и Северский в Краснодарском крае. По предварительным данным, Ми-2 мог зацепиться за дерево. Пилот от полученных травм скончался на месте.

Известно, что воздушное судно распыляло удобрения между полями. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении ФАН, вертолет получил значительные повреждения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.