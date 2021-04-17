Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 5 копеек

Москва, 17 апреля. Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 апреля 2021 года увеличились на 5 копеек и достигли 47,61 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 копеек, до 44,94 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 5 копеек, до 48,53 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 поднялась на 5 копеек, до 55,16 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 4 копейки, до 49,53 рубля за литр, сообщает ТАСС.

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 43 регионах России. Наиболее заметное подорожание наблюдается в Якутске — на 0,6%. Сокращение цен зафиксировано в трех российских регионах, отметили в ведомстве. Больше всего бензин подешевел в Южно-Сахалинске — на 0,4%.

Объем производства бензина в РФ с 5 по 11 апреля увеличился на 5,3% относительно предыдущей недели — до 796,8 тысячи тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 1,8% и достигло 1 млн 481,8 тысячи тонн.

Общий объем затрат россиян на АЗС за первый квартал 2021 года сократился на 21% в сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года. Об этом свидетельствуют данные банка «Русский стандарт».