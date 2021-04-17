Глава Ассоциации российских банков назвал рубль недооцененной валютой

Москва, 17 апреля. Российский рубль является недооцененной валютой, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, это видно по ресурсным возможностям России и по другим показателям. Он отметил, что национальная валюта недооценена в два-три раза.

Особенно явно это видно на фоне укрепления цен на нефть. При низких ценах на углеводороды низкий курс рубля еще можно было объяснить, но сейчас ослабление курса происходит, несмотря на рост котировок сырья, указал эксперт, его слова передает ИА REGNUM.

Тосунян также раскритиковал закупки Россией иностранных валют. По его словам, они негативно сказываются на стоимости нацвалюты.

«Зачем мы в таких масштабах покупаем валюты? Каким-то экспортерам это выгодно, но выгодно ли это стране? Потому что одна из экономических характеристик страны — это устойчивость и вес ее валюты», — добавил глава АРБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Россия не откажется от плана по выходу на внешние рынки государственных заимствований в 2021 году. Однако, как он уточнил, это будут недолларовые заимствования.