Киев, 17 апреля. Политолог и аналитик Павел Рудяков считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому сломали жизнь и ничего хорошего его не ждет.

По словам эксперта, это сделали те, кто убедил его стать президентом Украины. Теперь он не получит ни славы, ни богатства, ни спокойной старости, уверен Рудяков. В том, что так произошло, виновато окружение Зеленского, так как эти люди натворили много противозаконных действий его же руками.

«После завершения президентства ему придется или прятаться где-то далеко, либо идти в тюрьму после публичного суда», — уверен политолог.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Рудяков считает, что политику не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время.

«Но он же согласился в рамках того выбора, который ему предоставили. Он же мог отказаться. Были же люди из неполитических сфер, которые попадали в этот государственно-политический омут, но они же все равно выбирались», — добавил эксперт.

Теперь у украинского лидера есть два варианта выйти из сложившейся ситуации: плохой и очень плохой. Пока Зеленский движется по очень плохому пути, подытожил политолог.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет раскритиковал Зеленского за слова о Крыме и Донбассе, назвав его высказывания пакостями и гадостями.