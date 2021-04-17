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Блогер Лена Миро объяснила, как мать Аршавина устроила сыну проблемы
vk.com  /  Лена Миро
Шоу-бизнес

Блогер Лена Миро объяснила, как мать Аршавина устроила сыну проблемы

Популярный блогер Лена Миро нелестно отозвалась о матери футболиста Андрея Аршавина Татьяне Аршавиной и объяснила, как женщина испортила жизнь сыну.

Москва, 17 апреля. Популярный блогер Лена Миро нелестно отозвалась о матери футболиста Андрея Аршавина Татьяне Аршавиной и объяснила, как женщина испортила жизнь сыну.

Миро оценила некоторые высказывания матери Аршавина о его бывших возлюбленных и пришла к выводу, что попадать в невестки к такой женщине не стоит. Блогер призналась, что и сама немного побаивается Аршавиной.

«Если бы мне снились кошмары, и в одном из них меня посетила женщина-свекровь, то она была бы точной копией Татьяны Ивановны», — написала автор блогов.

Лена Миро вспомнила, как мать футболиста говорила, что он «всего боится» после неудачных отношений с женщинами. По мнению спортсмена, представительницам противоположного пола нужны лишь его деньги, поэтому Аршавина договорилась с сыном, что при следующей свадьбе он должен заключить брачный договор. Блогер напомнила, что футболисту, который «всего боится» скоро исполнится 40 лет.

«40 — это биологический возраст деда. Мужчина, который мог бы быть дедом, с мамой договорился — точнее, мама решила, а он согласился — как будет оформлен его следующий брак», — возмутилась Миро.

Первый канал  / Prt Scr / Пусть говорят

По мнению блогера, своим воспитанием мать Аршавина устроила ему настоящие проблемы. Миро считает, что спортсмен вырос «бесхребетником, который совершенно не разбирается в людях».

Как отметила автор блогов, футболисту придется очень тяжело после смерти матери, если к тому моменту он не женится на копии Аршавиной. Однако есть нюанс, из-за которого спортсмен вряд ли сможет сыграть свадьбу с такой женщиной, поэтому он рискует остаться в одиночестве.

«Женщина, похожая на Татьяну Ивановну, брачный контракт если и подпишет, то только тот, который будет выгоден ей», — пояснила Миро.

Мать Аршавина ранее раскрыла неожиданные подробности о его отношениях с женщинами. Например, она рассказала, как футболист ушел от родившей ему троих детей Юлии Барановской к Алисе Казьминой.

аршавин блогер миро
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