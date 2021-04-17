Финский политолог назвал вопрос, который Путин может задать Байдену на встрече

Хельсинки, 17 апреля. Президент России Владимир Путин может спросить у главы США Джо Байдена на личной встрече о ситуации в Донбассе, а также почему там гибнут мирные жители.

Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. По словам эксперта, если эта встреча состоится, то сама по себе она не урегулирует ситуацию в регионе. Он объяснил это тем, что Госдеп США, американские спецслужбы и армия проводят определенную политику.

«Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малайзийский «боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену», — подчеркнул Бекман.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении России, чтобы унизить государство и попытаться испортить его имидж на международной арене.