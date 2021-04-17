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Врач Короткий рассказал о противопоказаниях к пластической операции
Global Look Press  /  imago stock&people/
Общество

Врач Короткий рассказал о противопоказаниях к пластической операции

Пластические операции сейчас доступны практически каждому, однако делать их можно далеко не всем. Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, кому это противопоказано.

Москва, 17 апреля. Пластические операции сейчас доступны практически каждому, однако делать их можно далеко не всем. Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, кому это противопоказано.

По словам специалиста, всем пациентам необходимо соблюдать осторожность при выполнении пластических операций. Но особенно это важно в случае с теми людьми, у которых могут быть диагностированы различные заболевания.

Например, при сахарном диабете у человека крайне плохо происходит заживление тканей и могут возникать гнойно-воспалительные осложнения. Поэтому операцию лучше проводить, когда пациент находится в состоянии компенсации с минимальным показателем сахара в организме, передает телеканал «Звезда».

Короткий также уточнил, что при проблемах с сердечно-сосудистой системой и артериальным давлением выше риск последствий, в том числе инфаркта. Кроме того, пластическая операция может быть противопоказана при склонности к тромбообразованию у человека, а также в случае повышенной кровоточивости.

Пластический хирург Андрей Ковынцев ранее объяснил, как обезопасить пациента во время операции. Так, например, важно определить, есть ли у человека аллергия на лекарственные препараты.

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