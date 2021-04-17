Рухнувший на Кубани Ми-2 собирался в Польше

Краснодар, 17 апреля. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение в Северском районе, был собран в 1986 году в Польше.

Стали известны новые подробности инцидента в Краснодарском крае, где разбился сельскохозяйственный вертолет. По данным источника ФАН, воздушное судно было собрано еще в 1986 году. Согласно сроку службы, Ми-2 должен был эксплуатироваться до марта текущего года, однако из-за многочисленных ремонтов его продлили на несколько лет.

Ранее потерпевший крушение в Северском районе Краснодарского края Ми-2 уже попадал в авиационное происшествие, сообщал ФАН. В 2013 году воздушное судно зацепилось за ЛЭП, после чего совершило жесткую посадку.