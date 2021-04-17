Угольная компания «Распадская» возьмет у «Сбера» кредит на 200 млн долларов

Москва, 17 апреля. Сбербанк и угольная компания «Распадская» подписали кредитный договор на 200 млн долларов на пятилетний срок.

Кредитное соглашение сроком на пять лет было подписано Сбербанком и российской угольной компанией «Распадская». Пресс-служба «Сбера» заявляет, что деньги пойдут на финансирование инвестиционной и текущей деятельности компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подчеркивается, что кредит станет первым займом «Сбера», который подпадает под категорию ESG, что расшифровывается как «environmental, social, governance». Займ на устойчивое развитие будет предоставляться на условиях плавающей ставки, которая сможет снижаться при выполнении компанией определенных обязательств. На этом акцентировал внимание первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Андрей Давыдов, занимающий должность генерального директора ООО «Распадская угольная компания» отметил, что компания намеревается утилизировать 75% метана, который возникает в результате дегазации. Помимо этого, в компании настроены сократить выбросы пыли в 1,5 раза.

Таким образом, Сбербанк занимается поддержкой экологичных производств и смотрит в будущее. Александр Ведяхин во время XV Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии» заявил, что виртуальные карты будут стремительно заменять пластиковые, которые к 2025 году могут стать раритетом.