Упавший на Кубани вертолет Ми-2 получил лицензию более десяти лет назад

Краснодар, 17 апреля. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение в поле между поселками Ильский и Северский, получил свидетельство о регистрации более десяти лет назад.

Лицензия, по-прежнему действующая, была выдана 7 июля 2010 года, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Известно также, что воздушное судно уже попадало в авиационное происшествие. Инцидент произошел в 2013 году.

Компания, владеющая вертолетом, принадлежит Виталию Малиевскому, сообщал ФАН. Ранее летательный аппарат числился на балансе у другой фирмы, которая находится на стадии ликвидации из-за долгов.