Пекин предупредил Токио об угрозе ухудшения двусторонних отношений

Пекин, 17 апреля. Недавние действия японской стороны могут привести к ухудшению отношений Пекина и Токио. Об этом заявило посольство Китая в Японии.

Дипломатическое представительство КНР в субботу выступило с заявлением на фоне переговоров президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Есихидэ Суги. Посольство отметило, что действия Токио нанесли серьезный ущерб политическому доверию между двумя странами.

«Мы рекомендуем японской стороне строго придерживаться четырех политических документов», — сообщает дипмиссия на сайте.

Китай призвал Токио избегать попадания в «водоворот противостояния крупных держав». Джо Байден ранее подтвердил готовность США защитить Японию с помощью ядерного оружия.