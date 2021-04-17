Росстат оценил объем задолженности по зарплате в России

Москва, 17 апреля. Задолженность по заработной плате россиян на 1 апреля 2021 года составила 1 млрд 730,2 млн рублей. Такая сумма приводится в материалах Росстата.

Отмечается, что по сравнению с объемом на 1 марта этого года общая задолженность сократилась на 4,1%, или на 74,7 млн рублей.

На образовавшиеся в текущем году долги приходится 328,3 млн рублей (19%). Наиболее заметный прирост задолженности был зафиксирован в 2020 году на фоне пандемии — 507,7 млн рублей (29,3%). По итогам 2019 года и ранее в России образовались долги по зарплате на сумму 894,2 млн рублей (51,7%), сообщает ТАСС.

По видам деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 38,3%; строительство — 21,3%; добыча полезных ископаемых — 12,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовка — 10,3%; транспорт — 4,9%.

Наиболее высокооплачиваемыми в апреле оказались должности, которые относятся к высшему и среднему звену. Также высокую зарплату предлагают сотрудникам в сфере программирования, отметили аналитики сервиса Superjob.