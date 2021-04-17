Средняя сумма потребкредита в России выросла за год на 22,2%

Москва, 17 апреля. Размер потребительского кредита, выданный российскими банками в марте 2021 года, в среднем составил 282,7 тысячи рублей, что на 22,2% выше показателя прошлогодних показателей.

Как сообщает портал meta.ru, довольно долгое время на рынке наблюдалась относительная стабильность, поэтому увеличение среднего значение оказалось особенно заметным. По словам экспертов, увеличение суммы чека происходит при одновременном сокращении числа одобренных кредитов и обусловлено консервативным подходом банков.

Самый большой средний размер потребкредитов за март зафиксирован в Москве — 565,8 тысячи рублей. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 424,4 тысячи рублей. Третью строчку занимает Московская область, где средний чек составляет 422 тысячи рублей.

Центробанк РФ ранее озвучил объем просроченных кредитов физических лиц в России. По данным регулятора, за последний год показатель вырос на 22%. При этом в предыдущие годы объем просрочек сокращался.