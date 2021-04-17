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Азаров осадил популярную украинскую телеведущую после вопроса о Путине и Байдене
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Политика

Азаров осадил популярную украинскую телеведущую после вопроса о Путине и Байдене

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 16:25
Телеведущей Евгении Скорине должно быть стыдно за то, что она позволяет другим странам решать судьбу Незалежной, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Киев, 17 апреля. Телеведущей Евгении Скорине должно быть стыдно за то, что она позволяет другим странам решать судьбу Незалежной, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Небольшая перепалка между Азаровым и Скориной произошла в прямом эфире запрещенного указом президента Украины Владимира Зеленского телеканала "Перший Незалежний". Телеведущая спросила экс-премьера страны, чем обернется для Киева возможная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Реакция Азарова на вопрос была эмоциональной.

«Николай Янович, то предложение Байдена провести беседу с Путиным на территории какой-то третьей страны, как вы думаете, на что будут нацелены это переговоры и будет ли на них упомянута Украина, если они произойдут и произойдет эта встреча», — спросила Скорина.

«Ну вот вы — украинская ведущая на украинском канале, я — украинский политик. Вас саму не коробит, что мы постоянно ищем кого-то, кто за нас решит эту проблему, Путин там или Байден?» — осадил телеведущую экс-премьер ответным вопросом.

Телеведущая не растерялась и тут же указала Азарову, что в последнее время будущее Киева в принципе решается без его непосредственного участия.

Азаров осадил популярную украинскую телеведущую после вопроса о Путине и Байдене
Prt Scr facebook.com  / Николай Янович Азаров

«Нет, Николай Янович, мне не стыдно, потому что увы, именно на таких встречах теперь решается судьба Украины», — парировала журналистка.

«Значит, мы потеряли суверенитет, значит, мы потеряли субъектность, значит, за нас все решают!» — сокрушился политик и продолжил аналитику.

Добавим, что пост в Facebook о своей беседе со Скориной политик сопроводил красноречивой фразой: «Мне стыдно слушать всю эту чушь».

Азаров регулярно дает комментарии о состоянии украинской политики. Так, например, в начале апреля экс-премьер указал на профнепригодность действующего главы МИД страны Дмитрия Кулебы.

Украина азаров телевидение скорина
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