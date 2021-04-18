Режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей

Режиссер, сценарист Дарья Чаруша назвала актрису Аглаю Тарасову одной из самых перспективных кинозвезд в России. В комментарии ФАН Чаруша поздравила с днем рождения свою коллегу по фильму «Марафон желаний», отметив ее щедрость.

«Поздравляю Аглашу! Я считаю, что она — одна из самых перспективных и неординарных актрис в своей возрастной категории и вообще среди артистов. Аглая очень щедрая, она очень много отдает на экране, поэтому люди ее любят», — рассказала режиссер.

По ее словам, российский кинематограф активно развивается, в том числе за счет молодых талантов.

«Это тенденция в индустрии: общество начинает жить лучше, люди хотят развлечений, они идут в кино, кино начинает приносить деньги. Соответственно, начинают вкладывать больше денег в кино, появляется больше материала и, естественно, это хорошая почва для того, чтобы появлялись звезды и работа для артистов», — добавила Чаруша.

В воскресенье, 18 апреля, Аглая Тарасова отмечает свой 27-й день рождения. На ее счету — уже около двух десятков ролей в кино, в том числе в фильмах «Лед» и «Лед-2», «Подкидыш», «Танки», «Марафон желаний», сериале «Беспринципные» и других картинах. Пиар-директор Тарасовой рассказала, что актриса отметит день рождения в кругу семьи и близких друзей.