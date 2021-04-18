Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 01:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:39
Политика
Глава Минобороны ФРГ почувствовала угрозу Европе от России
01:34
Наука
Россия вернется на Луну в 2021 году
01:28
Общество
Польские СМИ: как Россия и Польша спорили о том, кто придумал водку
01:20
Политика
Пушков обвинил Крамп-Карренбауэр в стремлении стать генсеком НАТО за счет РФ
01:19
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Камчатки
01:18
Общество
Власти США повысят лимит приема беженцев
01:03
Общество
Вернувшийся с МКС российский космонавт рассказал об адаптации на Земле
01:00
Общество
Режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей
00:52
Происшествия
Пожарные начали тушение горящего склада на западе Москвы
00:52
Политика
Словения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V» до одобрения ЕС
00:48
Общество
Россиянам дали совет для быстрого поиска работы
00:21
Политика
Член Совфеда назвал чушью обвинения Праги в адрес России
00:14
Общество
Кардиолог указал на смертельную опасность распространенной в России болезни
00:00
Политика
Военный эксперт указал, как США пытаются использовать Украину и Грузию против России
23:58
Общество
Часть пользователей WhatsApp потеряет доступ к мессенджеру в мае
23:38
Шоу-бизнес
Галкин умилил поклонников новым фото с подросшими Лизой и Гарри
23:34
Шоу-бизнес
СМИ доказали ложь Эмбер Херд о насилии со стороны Джонни Деппа
23:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии
23:05
Политика
Сенатор Пушков рассказал про фейки о российских солдатах в Афганистане
23:00
Политика
Эксперт подтвердил возможность организации покушения на Лукашенко спецслужбами США
Все новости
Режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Общество

Режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей

Дарья Чаруша назвала актрису Аглаю Тарасову одной из самых перспективных кинозвезд в России.

Режиссер, сценарист Дарья Чаруша назвала актрису Аглаю Тарасову одной из самых перспективных кинозвезд в России. В комментарии ФАН Чаруша поздравила с днем рождения свою коллегу по фильму «Марафон желаний», отметив ее щедрость.

«Поздравляю Аглашу! Я считаю, что она — одна из самых перспективных и неординарных актрис в своей возрастной категории и вообще среди артистов. Аглая очень щедрая, она очень много отдает на экране, поэтому люди ее любят», — рассказала режиссер.

По ее словам, российский кинематограф активно развивается, в том числе за счет молодых талантов.

«Это тенденция в индустрии: общество начинает жить лучше, люди хотят развлечений, они идут в кино, кино начинает приносить деньги. Соответственно, начинают вкладывать больше денег в кино, появляется больше материала и, естественно, это хорошая почва для того, чтобы появлялись звезды и работа для артистов», — добавила Чаруша.

В воскресенье, 18 апреля, Аглая Тарасова отмечает свой 27-й день рождения. На ее счету — уже около двух десятков ролей в кино, в том числе в фильмах «Лед» и «Лед-2», «Подкидыш», «Танки», «Марафон желаний», сериале «Беспринципные» и других картинах. Пиар-директор Тарасовой рассказала, что актриса отметит день рождения в кругу семьи и близких друзей.

аглая тарасова день рождения дарья чаруша
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей
Рейтинг@Mail.ru