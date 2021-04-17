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В NI рассказали, почему Российская армия представляет реальную угрозу для США и НАТО
Инфореактор  /  Егор Провоторов
Армия

В NI рассказали, почему Российская армия представляет реальную угрозу для США и НАТО

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 16:11
Российская армия представляет реальную угрозу НАТО, утверждает обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Москва, 17 апреля. Российская армия представляет реальную угрозу НАТО, утверждает обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Журналист рассказал, почему армия России наводит ужас на США и НАТО. Он отметил, что несмотря на меньшую численность в сравнении со временами СССР, войска оснащены лучшим оборудованием. Так, например, в 80-х Россия использовала тысячи БТР и насчитывала четыре миллиона военнослужащих в армии, что уже само по себе представляло многолетнюю угрозу вторжения в Западную Европу. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Осборн отмечает, что сегодня численность сухопутных сил возможно сократилась в сравнении с эпохой Холодной войны, однако технологическая сложность оружейных платформ представляет новый вид угрозы для США и НАТО. Москва имеет в распоряжении свыше 4000 самолетов и 1500 вертолетов,13 000 танков, 27 000 боевых бронированных машин и почти 6 000 самоходок для артиллерии.

«Российские военные приложили усилия как для модернизации, так и для обслуживания части своего механизированного вооружения и платформ. Например, российский танк Т-72 с момента постройки в 1970-х годах неоднократно модернизировался», — отмечает эксперт.

Он также призывает не забывать о российском флоте, насчитывающем порядка 600 кораблей, среди которых — один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводных лодки. По мнению зарубежного обозревателя, армия России благодаря своевременному вооружению представляет реальную угрозу для США и их союзников.

Ранее сообщалось, что огнеметные подразделения войск РХБ защиты РФ продемонстрируют свои возможности в рамках программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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