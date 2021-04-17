В NI рассказали, почему Российская армия представляет реальную угрозу для США и НАТО

Москва, 17 апреля. Российская армия представляет реальную угрозу НАТО, утверждает обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Журналист рассказал, почему армия России наводит ужас на США и НАТО. Он отметил, что несмотря на меньшую численность в сравнении со временами СССР, войска оснащены лучшим оборудованием. Так, например, в 80-х Россия использовала тысячи БТР и насчитывала четыре миллиона военнослужащих в армии, что уже само по себе представляло многолетнюю угрозу вторжения в Западную Европу. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Осборн отмечает, что сегодня численность сухопутных сил возможно сократилась в сравнении с эпохой Холодной войны, однако технологическая сложность оружейных платформ представляет новый вид угрозы для США и НАТО. Москва имеет в распоряжении свыше 4000 самолетов и 1500 вертолетов,13 000 танков, 27 000 боевых бронированных машин и почти 6 000 самоходок для артиллерии.

«Российские военные приложили усилия как для модернизации, так и для обслуживания части своего механизированного вооружения и платформ. Например, российский танк Т-72 с момента постройки в 1970-х годах неоднократно модернизировался», — отмечает эксперт.

Он также призывает не забывать о российском флоте, насчитывающем порядка 600 кораблей, среди которых — один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводных лодки. По мнению зарубежного обозревателя, армия России благодаря своевременному вооружению представляет реальную угрозу для США и их союзников.

Ранее сообщалось, что огнеметные подразделения войск РХБ защиты РФ продемонстрируют свои возможности в рамках программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».