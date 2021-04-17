Население ЦАР требует выслать из страны главу миротворческой миссии ООН в республике

Банги, 17 апреля. Граждане Центральноафриканской Республики вышли на митинг перед штаб-квартирой многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) на авеню Бартелеми Боганда в столице страны. Демонстранты требуют немедленного выдворения из государства главы организации Манкера Ндиай.

Местные СМИ сообщают, что к дверям МИНУСКА пришли более четырех тысяч человек, причем это были жители не только Банги, но и других городов. Собравшиеся принесли плакаты с призывами к Ндиай и МИНУСКА «убираться из страны».

Вышедшему к толпе представителю организации они передали меморандум, содержащий аналогичные требования.

«Манкер Ндиай и МИНУСКА действуют только для того, чтобы поддерживать очаги напряженности и оправдать собственное присутствие в Центральноафриканской Республике. Вот почему наше движение настоящим меморандумом объявляет Ндиай персоной нон грата и требует его немедленного выезда из ЦАР», — заявил представитель организации «Центральноафриканская синергия» Элоге Доктрове Кой, присутствовавший на митинге.

Также общественный деятель напомнил, что в рамках увеличения численности сил МИНУСКА центральноафриканцы допускают лишь развертывание российского и руандийского контингента, поскольку Москва и Кигали поддерживают курс Банги на нейтрализацию бандитов.

Это не первое массовое выступление народа ЦАР против миротворческой миссии ООН и ее руководителя. Граждане республики систематически проводят демонстрации и отправляют письма на имя генсека ООН Антониу Гутерреша, в которых указывают на сотрудничество «голубых касок» с боевиками.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

К примеру, жители города Нгакобо опубликовали видео, подтверждающее связь миротворцев с бандитами. Очевидцы утверждают, что мавританский контингент ООН на расположенном поблизости аэродроме обучает радикалов тактике боевых действий.

«Голубые каски» не раз попадались на расхищении природных богатств ЦАР и торговле конфискованным оружием на черном рынке. Кроме того, как отметил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, организованные бандформирования, действовавшие на территории страны, уничтожены. В связи с этим дальнейшая работа МИНУСКА в республике утрачивает значимость.