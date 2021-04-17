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На Западе сообщили об «обнаружении» ударно-десантной группы ВМФ РФ на Азове
Федеральное агентство новостей
Армия

На Западе сообщили об «обнаружении» ударно-десантной группы ВМФ РФ на Азове

Западные СМИ заявляют, что на Азове сосредоточена группировка малых ракетных кораблей ВМФ РФ. При этом МО России и не скрывало переброску сил Каспийской флотилии в Черное море.

Белград, 17 апреля. Западные СМИ заявляют, что на Азове сосредоточена группировка малых ракетных кораблей ВМФ РФ. При этом МО России и не скрывало переброску сил Каспийской флотилии в Черное море.

Министерство обороны России ранее сообщало об осуществлении переброски подразделений морской пехоты. Речь идет о трех артиллерийских, восьми десантных катерах и судах обеспечения.

Однако на Западе сообщают об «обнаружении» на Азове целой ударно-десантной группы в составе трех малых ракетных кораблей (МРК) и шести десантных катерах, передает сербское издание Zoka.

При этом одно из якобы зафиксированных в данной группировке судно производило учебные пуски в Каспийском море. Речь идет о МРК «Углич», который согласно сообщениям оборонного ведомства РФ, в это время участвовал в проверке знаний за зимний период.

В это же время стало известно, что отряд кораблей Каспийской флотилии совершил переход по Керченскому проливу.

черное море азов вмф рф
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